女網友陳佳君在「爆廢公社」等臉書社團PO文痛罵，擁有F奶傲人身材、臉書有近25萬粉絲追蹤的性感女模辛尤里「下賤」、「喝醉跟男人在夜店喇舌」、「勾引男人」等語，台北地方法院今(15)日審結，法官依3個公然侮辱罪判陳佳君各拘役25日，合併執行拘役60日，可易科罰金。

28歲網紅辛尤里，曾公開招認自己的F奶是人工假奶，還常貼出超大尺度辣照造福粉絲，但人紅是非多，除照片尺度屢受爭議，前年11月還被陳佳君在個人臉書及爆料公社、爆廢公社等社團PO文，指她「喝醉跟男人在夜店喇舌」、「喝醉行徑多不檢點」、「到處勾引男人」，還說「她怎麼做一個單親小孩的母親！小女孩長大若知道媽媽如此下賤怎麼辦？」文末更直接標記「辛尤里」、「噁心」等關鍵字。

辛尤里認為陳女不是第一次在網路上攻擊，因此提出告訴，案經檢方偵結，依公然侮辱、加重誹謗罪起訴陳佳君。本月2日北院開庭辯論，陳佳君認為辛尤里庭上說謊，除態度「嗆」法官，還在法庭內公然摔法官提示的卷宗，讓法官當庭告誡她注意態度，並提醒「會反映在量刑上」。

(中時 )