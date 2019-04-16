涉嫌販毒的高姓髮型設計師有毒品前科紀錄。（鐘武達翻攝）

涉嫌販毒的張姓女髮型設計師，裝扮很時髦。（鐘武達翻攝）

彰化縣警溪湖分局與憲兵隊調查1起毒品案時，發現有多名毒品人口經常到同1家「髮廊」消費，暗中追查赫然查出疑為男女朋友關係的高姓、張姓髮型設計師竟是涉嫌以髮廊掩護毒品買賣的藥頭，全案查獲16日依法移送彰化地檢署偵辦。

溪湖警分局偵查隊副隊長許喬凱指出，警方去年10月間鎖定特定毒品人口追查1起毒品案件的來源，意外發現有多名毒品人口在聯繫時會提到「髮廊」的關鍵字，持續追蹤進一步發現確有毒品人口經常與溪湖鎮二溪路1家髮廊連絡「現在過去方便嗎？」，相當可疑。

歷經長達半年的追查與埋伏，警方終於掌握該家髮廊就是毒品交易所，涉嫌販毒的則是同為髮型設計師的36歲高姓男子與37歲張姓女子 ，其中高男有毒品前科，警方懷疑他是因為吸毒開銷大，才會兼職販毒賺錢貼補。

警方大舉到髮廊進行搜索，當場除了查獲毒品安非他命14公克，還有2部電子磅秤、吸食器及毒品殘渣袋等證物，隨後又循線查獲4名涉嫌購買毒品的藥腳4名毒品藥腳，6人在警訊時均坦承犯行不諱，全案訊後依違反「毒品危害防制條例》罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。

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(中時 )