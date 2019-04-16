導演鈕承澤（豆導）去年因被控性侵電影「跑馬」女性工作人員，被台北地檢署依強制性交罪提起公訴，台北地方法院今(16)日下午兩點半，首度開庭審理。這是豆導繼今年3月5日，為限制出境到北院出庭，第二次公開露面，他準時到庭，但未發一語。

檢察官起訴鈕承澤，執導電影「跑馬」，拍攝過程中結識被害女子，2018年11月23日鈕臨時取消召開工作會議，改邀劇組到家中聚會，隔日凌晨劇組人員離開前，被害人原想一同離去，鈕疑似希望女方留下，劇組人員沒注意到被害人有向他們使眼色，女方也擔心會得罪鈕，只好單獨留下打算伺機離開，不料竟遭鈕承澤壓在沙發上，強脫衣褲以手指性侵得逞。

檢察官偵結認為，鈕承澤在案發後的歷次發言，完全沒有意識到自己嚴重認知偏差及對被害人造成的傷害，事後又就自己的犯行避重就輕，試圖用「認知不同」卸責，且暗指被害人「與有過失」，犯罪後態度不佳，依強制性交罪起訴並建議法院處以適當之刑。

偵查中豆導交保150萬元，且限制出境、出海，上月5日北院就是否繼續境管，曾開庭調查，鈕承澤起訴後首次公開現身，當時他向被害人表達歉意，並說願意有所補償。他雖聲請解除限制出境，但被合議庭裁定駁回確定。今日下午出庭，則是法官對他所涉性侵案案情，首次實質審理。

(中時 )