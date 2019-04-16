高雄市長韓國瑜結束史丹佛大學行程後，搭車前往不公開晚宴，事後他接受訪問表示，這是前Intel亞太總裁Sean Maloney在自家宴請高雄團，現場找了3、40名高科技企業家，韓親自簡報高雄投資環境，歡迎他們來高雄布局，「任何行銷高雄的機會，我們都不會放過！」

這場晚宴在Sean Maloney家中舉行，包括前舊金山市長Frank Jordon、前Palo Alto市長 Karen Holman及前國會議員Mike Honda、斯坦福大學胡佛研究院研究員郭岱君、宋美玲姪媳宋曹琍璇等人也到場，賓客多是矽谷高科技業企業家，是Sean Maloney專程為歡迎高雄團所設的宴會。

晚宴消息事前保密到家，但仍有媒體緊追跟車前往宴會地點；韓國瑜餐會後回到飯店接受媒體訪問，描述席間有3、40位高科技的企業家想聽聽高雄有什麼投資條件，包括前舊金山市長夫婦、當地Palo Alto市長夫婦都來了，「層次非常高」。

他與副市長葉匡時、立委陳宜民一一向企業家們簡單報告，韓國瑜建議他們，若要布局東南亞、東北亞，高雄有良好地理位置、強大勞動力、眾多學校做背景，非常值得他們來投資。

韓國瑜說，只要企業家願意跟高雄市府團隊見面，不管什麼場合，他都很開心，「任何可行銷高雄的機會，我們都不會放過！」

此外，媒體詢問韓國瑜對於郭台銘有意參選總統的意見，韓表示很好，模特兒都上伸展台了，誰的身材好一覽無遺，黨內表態想參選總統的，都是多年好友，而他和郭董剛認識，不過大家都是想把理想投射出來，訴諸全國民眾，所以越多優秀的人出來，他內心越開心。

至於韓國瑜「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」說法，郭台銘認為應改寫成「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己」，韓國瑜表示，他是從國家定位與戰略格局來說，而郭是從實務面來說，兩者不衝突，各有看法，細讀其中文字，大家都是20個字，對台灣的關心都一樣。

(中時 )