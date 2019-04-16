【完整版】是人民有錢還是扁家有錢？韓狠批政府鬼混20年經濟殘廢 一下打了三任總統！2019.04.15《新聞龍捲風》

高雄市長韓國瑜訪美，痛批3任台大法律系總統，把台灣的經濟搞成殘廢。民進黨前立委李俊毅表示，韓正在複製當初台北市長柯文哲左打民進黨、右踢國民黨的「柯P風潮」。此話一出，文山伯突然暴怒，激動大喊韓絕對不會走柯P路線，痛批柯P路線已經被檢驗了，根本一事無成。

韓國瑜在美國隔海開砲，痛批：「過去3任總統都是台大法律系，這3任總統幹完，台灣的經濟和競爭力基本上已經殘廢了。」更加碼火力抨擊：「這20、30年來，台灣鬼混得厲害。」

除現任總統蔡英文慘遭砲轟，民進黨高雄市議員陳致中更為父親前總統陳水扁抱屈，宣稱其父執政台灣經濟發展遠勝馬英九時代，還怒嗆韓國瑜：「為什麼要用高雄納稅人的錢行總統造勢之旅？」並要韓趕緊說明高雄何時發大財。黨內同志馬英九也成被批對象，還被韓反酸：「退休後再辦經濟論壇，我不曉得他(指馬英九)的心理狀態是補償作用，還是希望全民關心經濟？」

李俊毅上節目《新聞龍捲風》，表示：「他(指韓國瑜)甚至把三任的總統全部掃到垃圾桶去，裡面還包括馬英九！這個又代表什麼？代表他要走的路線是非政黨的路線，就是當初2014年的時候，柯P的風潮！柯P的風潮就是左打民進黨、右踢國民黨，所以他已經開始走出所謂傳統政黨政治的格局，現在民進黨內還在搞這種內鬥的遊戲，你當然就等著被殲滅！」

不料，文山伯突然要求補充1分鐘，暴怒槓上李俊毅：「俊毅兄，你說的批判我絕對同意，但是韓國瑜我特別強調一點！他今天一定不會走柯P的路線！他今天絕對保證不會走柯P的路線！柯P的路線長什麼樣子已經檢驗了！巧芯議員，你們在這裡，你們台北這幾年做了什麼？我不用再講太多！但是韓國瑜我是坦白告訴你，真的苦民所苦！」

(中時電子報)