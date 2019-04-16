巴黎地標聖母院遭祝融肆虐，這棟超過850年歷史的建築突然失火，讓全球天主教徒的心都碎了。無可取代的人類文化資產被毀，不是只有法國人或巴黎居民難過，台灣的天主教徒也感同深受，他們說，就像家消失了，非常難過，如果發起募款助重建，一定會盡力相助。

中央社報導，聖母院失火消息傳來，不少台灣天主教徒感到無比的震驚。曾造訪聖母院的台灣地區主教團秘書長陳科受訪表示，難過、遺憾，超過850年歷史的建築突然失火，很想知道失火原因。他解釋，聖母院在繁忙的巴黎極具象徵性，民眾可在聖母院內找到安靜。聖母院失火，對巴黎居民及天主教徒是很大的損失，等於少了可沉澱自己、找到天主的地方，「聖母院扮演了一個很重要角色」。

台灣的天主教耶穌會長辦公室特助李宥蓉說，聽聞消息，就像家消失了，非常難過。天主教會台灣地區主教團表示，若發起募款，主教團將盡量配合。

(中時電子報)