迎接人工智慧時代，教育部針對高中生推廣APCS大學程式設計先修檢測，協助大學找到對程式有興趣、有潛力學生，坊間相關課程雨後春筍般出現，偏鄉弱勢學子競爭力恐大受影響。成大４月針對全國高中生開辦免費APCS短期課程，優先錄取偏鄉、弱勢學生，來自台東的吳姓高二生說，過去自修程式設計，無法融會貫通，上課後搞懂了，也開啟對程式更多想象，很有收穫。

APCS大學程式設計先修檢測是一種學生自我檢測考試。教育部與台師大資訊工程系合作，推動APCS，供大學選才參考依據。107學年度首度試辦，22所大學資訊工程相關學系申請入學第一階段採計APCS，名額46個，108年增為31個個校系76個名額。

成大4月6、7日及13、14日開辦為期4天APCS課程，吸引全台100多名高中一、二年級生報名，最後錄取40名學員，其中15名為偏遠地區與弱勢學生。

研發長謝孫源強調，開辦APCS短期課程的重點在為台灣找尋人才，考量城鄉間存在教育資源落差，偏鄉、弱勢生優先錄取。成大校長蘇慧貞認同開課理念，大力支持，上課不收費外也免費提供食、宿，希望學員們都能安心、專心學習。

4天APCS課程，上午9時上課至下午5時，晚間6時至8時開放電腦教室供自習。來自北、中、南、東40名學員都是對程式設計有興趣，想更了解APCS檢測。邀請饒建奇副教授授課外，又安排10名成大資訊系研究生擔任助教。課程主要在講解APCS觀念及程式設計實作，學員在實作上有任何疑義，助教都依據學員狀況協助學習，課程雖僅4天但紮實，明年考慮擴大舉辦。

授課教授饒建奇表示，4天APCS短期課程是美好的教學經驗，學員學習態度積極，有時跟不上進度在所難免，但看得出來對資訊科學懷有興趣與熱忱，他說，教育部APCS宗旨，就是希望開發高中生資訊科學的能力，日後就讀大學資訊相關學系，達到事半功倍之效，同時也有助於將資訊科學向下扎根到高中。

(中時 )