花蓮東大門自強夜市主委謝順泉（右二）將發動攤商，為前縣長傅（請造字●左山右昆）萁出監接風。（范振和攝）

退休警察人員協會總會理事長耿繼文透過網路群組，號召支持者自製標牌，4月18日上午8時30分將前往花蓮監獄大門迎接前縣長傅崐萁出監，多個機關、社團也紛紛動員中。

曾任花蓮縣警察局長的耿繼文日前透過網路群組，表示傅即將出獄，我們花蓮的警義消弟兄及花蓮的朋友們曾在去年9月25日情義相挺，護送傅入監，當時場面熱烈感人，每個人都相當不捨傅遭受壓迫與委屈。

耿繼文指出，時間過得很快，轉眼間傅崐萁即將出獄，請大家前往花蓮監獄大門口接風，迎接藍軍戰將回來，以後的日子，中華民國老百姓的福祉及藍軍國民黨，需要有遠見、有能力、有魄力、有戰鬥力的人歸隊！

耿繼文的網傳訊息快速發酵，已有人備妥旗幟，自創標語，計畫當天熱情接風。國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏說，當天傅崐萁發表感言完後，第一站就是前往帝君廟向關聖帝君焚香祝禱，再回家好好休息。

多個社團、支持者也開始串連，將自發性前往花蓮監獄，歡迎傅崐萁「回家」，儘管傅太太縣長徐榛蔚希望低調，但仍擋不住「傅流」。由於傅是救國團終身志工，目前是花蓮縣團友會會長，因而救國團各鄉鎮基層組織已相約送暖。傅的拜把兄弟「金虎會」成員縣農會理事長余國基、新城鄉長何禮臺等人，也將前往接風。

何禮臺指出，傅崐萁建設花蓮，帶領花蓮進步，無論東大門夜市、蘇 花改等重大建設，或是長期關懷顧婦幼老少權益，設計縣民親民時間，對鄉親的用心與付出，這就是5星9連霸縣長最佳詮釋，如今終將回到鄉親身邊，令人雀躍萬分。

花蓮東大門國際觀光夜市自強夜市一條街主委謝順泉指出，傅崐萁在任內將各地攤販集中一處營生，乾淨、寬敞、有特色的東大門成了花蓮指標，功不可沒，高雄市長韓國瑜最近在大陸招商引資有成，連續9年蟬連5星縣長殊榮的傅崐萁與大陸關係同樣很好，希望傅能引進更多陸客，為花蓮開創更平順的路徑，讓鄉親安居樂業。

謝順泉指出，7個月前傅縣長曾說「風雨一過，花蓮一樣美好，不會被擊倒！」當時把「花蓮的媳婦徐榛蔚」託付給鄉親，如今徐榛蔚高票當選縣長了，傅再以豐富經驗輔佐縣政的話，勢必能為低靡景氣帶來活水，「貨出去、人進來，花蓮統統發大財！」

(中時 )