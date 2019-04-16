片中以日本家庭親子旅遊為主題，拍攝的花東遊。（張祈翻攝）

片中以三種不同旅行模式為主題，拍攝的花東遊。（張祈翻攝）

東台灣之美獲國際肯定！花東縱谷國家風景管理處（縱谷處）以花東壯闊景色、地質景觀、多元文化為主題，拍攝3種不同旅遊深度為內容，3分鐘國際行銷宣傳影片「East of Taiwan」，去年全台唯一獲選葡萄牙國際觀光影片節最佳亞洲影片，本月再度獲得「第52屆休士頓國際影展」 旅遊類白金雷米獎。

「East of Taiwan」影片，片長約3分鐘，片中展示多處花東美景，包括牛山呼庭、大農大富平地森林園區、七星潭、慶修院等，並設定日本家庭親子旅遊、韓國女子輕旅行、歐美背包客深度旅遊等3種不同的旅遊情境為內容，吸引不同市場的觀光客。

美國休士頓國際影展為北美地區三大電影節之一，以獨立影視作品投稿為大宗，本屆共有50多個國家參與，超過1500部短片角逐，獲獎率僅一成五，縱管處指出，台灣作品能脫穎而出獲得肯定，將有助於吸引國際觀光客到訪花東。

「花東擁有值得台灣人驕傲的美麗！」導演梁宗裕得知獲獎後表示，影片中的台灣高山、海岸平原壯闊的美麗，傳遞旅人在花東土地上真實的情感，各式類型的旅人，都能在花東找到合適的旅行方式，也歡迎大家實際到花蓮走一走。

如想一賭「East of Taiwan」這支獲得國際觀光影片大獎的朋友，歡迎民眾一同至縱管處YouTube（https：／／youtu.be／MemqYGInvD0）觀看。

(中時 )