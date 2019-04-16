多位里長反映「流浪狗抓了又放」，農業局長蔡精強回應後，親自到里長席說明。（王文吉攝）

台中市政府16日移師清水區舉行行動市政會議，多位里長抱怨野狗問題，動保處「抓了又放」，居民不堪其擾。農業局長蔡精強跳針式回應，引發吳水通不滿，連續逼問「到底要不要抓？」動保處解釋，在全國「零撲殺」政策之下，流浪狗結育後，若捕捉地居民同意，則放回原地生存，否則予以收容，並鼓勵民眾認養。

行動市政會議由農業局、觀光局、運動局等提出梧棲觀光漁港、高美濕地及國民運動中心等專案報告。盧秀燕表示，未來4年市府會大力投資海線建設，各局處也會全力推動海線觀光旅遊藍圖，以高美濕地為中心，透過社群工具、國際入境廣告，行銷海線景點及遊程。

當地里長踴躍出席市政會議，東山里長王偉權反映，神岡殯葬示範區雜草叢生、停車困難。民政局長吳世瑋當場致歉，並允諾將親自去督導，儘速清除雜草。現場隨即響起掌聲，里長們紛紛說「這樣有效！」

高北里長白銀堂、吳厝里長吳水通抱怨「流浪狗白天追騎士，晚上吹狗螺，居民不堪其擾」，農業局長蔡精強跳針式回應「會請動保處、區公所前往處理」，吳水通不滿「流浪狗抓了又放」，連續逼問「到底要不要抓？」其他里長也群情激憤，直轟「腦殘」，最後蔡精強才說「有啦！有要抓！」

動保處副處長林儒良解釋，在全國「零撲殺」政策之下，捕捉後的流浪狗會進行結育處理，若捕捉地居民同意，則放回原地生存，否則予以收容，並鼓勵民眾認養。里長可向各區公所借用誘捕籠，捕捉到流浪狗，可逕送台中市動物之家，或通報動保處協助處理。

海風里長黃堉睿提到，目前農工都是來自雲林縣平均年齡75歲的長輩，若沒有年輕一輩來務農，即將面臨沒有農工的窘境。蔡精強坦言，全台均面臨農村人力老化問題，農委會研議在農忙時期提供派遣外勞，提供農業需求人力。勞工局長吳威志說明，未來農民可透過地方農會申請派遣外勞，預定7月1日公布決議。

(中時 )