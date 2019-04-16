台中市政府的願景在哪裡？市議員張耀中16日痛批，市府新市政中心1樓設有一處「市政願景館」，新市府已就職超過百日，但願景館陳設或主視覺都還依循前市府規畫展覽中，看不到宏瞻前景？市府指出，早在4月12日已上網公告招標，預計今年7月底前完成館內軟硬設施更新改善。

民進黨市議員張耀中說，走訪市政願景館一圈，可發現蠻多前市府留下來的規畫建設願景；例如大台中123，「1條山手線、2個海空港、3個副都心」、「以人為本，生活首都」等政策標語，顯示現在市府是蕭規曹隨？還是沒有計畫夢想的市政團隊？

張耀中、邱素貞又發現願景館門口上方橫幅的巨型廣告，上頭揭櫫著2018台中世界花博、2019東亞青年運動會、2020世界蘭花會議等活動預告；他們說東亞青運已確定停辦胎死腹中，2020的世界蘭花會議還有沒有要續爭取？如果都沒有這些適合繼續展示在市府內嗎？

市府指出，市政願景館為呈現新市府團隊各項施政成果、未來規畫，多以互動式多媒體機台、影音短片等介紹台中在地特色，新聞局已盤點各項應改善及更新內容，包括外牆設計、展區影音軟體拍製等，待完成更新後亦將舉辦相關宣傳活動，讓更多民眾了解新市府政策及增加城市認同感。

新聞局強調，願景館改善案，在今年一月初就開始規畫，並經該局同仁與願景館志工等成員相互討論，匯集各方意見；早在4月12日順利上網公告招標，預計今年7月底前完成館內軟硬設施更新改善。

(中時 )