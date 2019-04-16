台中好市多員工阻攔顧客，指顧客偷東西，是現行犯，要求搜揹包。中天新聞

美式賣場好市多因商品多價格便宜，而受民眾喜愛，成為購買民生用品主要地方，但台中好市多日前就發生一起員工誤以為顧客是小偷，偷了東西未結帳而阻攔，雙方並發生推擠衝突，最後警方來檢查，並未發現顧客身上有未結帳商品，顧客氣的提告。

該事件是發生在這個月13日下午，一顧客陳先生到台中好市多逛後，在出場時被賣場員工阻攔，懷疑他偷東西，還說他是現行犯，要求搜他的揹包，他拒絕後，雙方發生衝突，賣場員工懷疑顧客陳先生是小偷，偷了賣場裡的東西沒有結帳，3人以肉身阻擋陳先生去路，陳先生也拿出手機錄影蒐證後，雙方更發生推擠，陳先生被推倒在地，直呼太過分了，氣得報警提告。

警方到場後並未發現顧客身上有未結帳的商品。陳先生接受中天新聞訪問表示，現場並沒有任何識別，可以知道阻擋他的是賣場員工，何況他身上有現金，他才不讓賣場員工搜包包。

他說，賣場員工用合理懷疑、主觀意志、虛擬想法，侵犯到個人自由，所以他當下就對賣場提出防害名譽、強制及誣告罪。好市多公關則以此案已進司法程序，不便多說。

台中好市多員工誤認顧客小偷，影片曝光。中天新聞

(中時電子報)