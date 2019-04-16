一般人以為馬爾地夫風景漂亮，算是新婚蜜月聖地，怎麼會有登革熱？然而國內發生今年首起110人的旅行團於馬爾地夫群聚感染登革熱事件，共有3人返國後確診感染登革熱，民眾旅遊不要掉以輕心。

疾管署疫報指出，該旅行團於3月底至4月初前往馬爾地夫旅遊，有3人返國後確診感染登革熱，分別為北部20多歲女性、30多歲男性與中部30多歲女性。

其中前2名北部患者在當地即出現發燒、頭痛及肌肉痛等症狀，返國時遭機場發燒篩檢站攔檢；第3名中部病例是返國後2天發病。3人經就醫通報，陸續於4月8日至12日確診，目前皆已康復。

疾管署署長羅一鈞表示，該旅行團前往馬爾地夫旅遊8天7夜，團員散布全台各地，所以必須全台追蹤監測，目前已經排除11例有症狀者。疾管署不排除未來針對馬爾地夫提升旅遊警示。

今年以來，國內累計106例登革熱境外移入病例，創下近10年同期最高，感染地以東南亞國家為主。個案感染地以東南亞國家為主，以印尼34例、越南26例、菲律賓及馬來西亞各12例為多。

目前多數東南亞國家累計病例皆高於去年同期，疫情較去年嚴重，例如馬爾地夫疫情截至今年4月初累計近1500例、高於近3年同期，甚至較去年同期多出3倍。民眾前往流行地區應做好防蚊措施。

(中時 )