法國850年歷史建築「巴黎聖母院」，在當地時間周一下午遭祝融無情吞噬，具標誌意義的尖塔燒毀倒塌，讓法國居民痛哭哀歎根本是「國殤」，對此曾親眼目睹此精神文化象徵的劉品言，也不捨在臉書PO文：「如果妳也消失了，我不知道還有什麼是永遠」。

劉品言PO出昔日赴法國旅遊時，以「巴黎聖母院」為背景的照片，如今此珍貴的人類遺產，卻疑似維修工程不善釀禍起火，導致尖塔及屋頂倒塌，連知名的圓形玫瑰彩繪玻璃窗也付之一炬，這讓她不捨PO文悼念：「你陪我走過多少個春夏秋冬，吞下了多少我的無助，給了我多少慰藉，如果妳也消失了，我不知道還有什麼是永遠」，接著發自內心祈禱：「每次都是妳為我禱告，這次換我為妳禱告」。

劉品言臉書全文。(圖/劉品言臉書)

此創建於12世紀的巴黎聖母院，如今發生嚴重火災，也讓梵蒂岡教廷感到難以置信和悲傷，甚至以「歷史浩劫」來形容，目前得知鎮館之寶「耶穌荊棘冠」、「受難十字架聖木碎片」、「聖路易祭袍」，都在火勢失控前被救出，但其他典藏損毀狀態則難以評估。

(中時電子報)