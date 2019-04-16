對於韓國瑜火力全開，是否為參選2020起手式。台南市議員謝龍介說「看不出來」，但他也語重心長的說，若要選2020，競選團隊一定要重建，選市長的團隊跟選總統的團隊是不一樣的。(新聞深喉嚨截圖)

高雄市長韓國瑜訪美，重批前3任台大法律系總統鬼混20多年，搞殘台灣經濟。對於韓國瑜火力全開，是否為參選2020起手式。台南市議員謝龍介說「看不出來」，但他也語重心長的說，韓國瑜應該要謹言慎行，每一次的失言都會讓對手覺得撿到子彈，若要選2020，競選團隊一定要重建，選市長的團隊跟選總統的團隊是不一樣的。

高雄市長韓國瑜訪美期間，連批前3任總統鬼混20多年，搞殘台灣經濟，美西時間14日上午他接受媒體聯訪，火力更加猛烈，先回批蔡英文不要找藉口，重點是要顧老百姓生活感受，也質疑馬英九退休後才辦經濟論壇，「不曉得他的心態是補償作用嗎？」最後再回應陳致中說他爸爸對台灣經濟有貢獻，韓毫不客氣直言，全台灣人民都看得見，「到底是台灣有錢，還是他家有錢？」

韓國瑜最近火力全開，砲火四射，是否能代表他要選2020?台南市議員謝龍介昨晚在《新聞深喉嚨》說「看不出來」。他說，韓國瑜已經有起心動念，但還沒做決定。

謝龍介說，在海外的華僑，有一群是對馬英九很好、很死忠，而且覺得馬英九是一個很優質的台灣的政治人物，那麼有一群人是覺得說馬英九過去太溫和。他覺得，韓國瑜批三任總統這番話，坦白說是不會引起他和馬英九的不愉快。

因為，馬英九有做回應說，在總統任內排除萬難簽訂「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），500多項零關稅至今加惠台灣產業。但也遺憾服貿跟貨貿沒通過，若通過免稅商品就有2000項，當時早收清單有500項，後面1000項其實談好了，但是沒通過，沒通過就沒有。

至於韓國瑜第二次再批馬英九要辦經濟論壇，韓國瑜說「我是不好意思說，8年總統任內該做的，衝經濟、顧人民，讓台灣經濟永保優勢，到底有沒有做到？這個大家自有評論！」韓說，退休之後再來辦經濟論壇，不知這種心態是補償作用，還是希望全國民眾關心經濟，他無法理解

謝龍介說，因為馬英九執政八年，國民黨丟了政權，所以馬覺得自己有責任，所以去年11/24選舉，馬英九每一個縣市都去輔選，人家如果叫他，他就去。馬不停蹄一直跑，這就是在補償。

若韓國瑜拿到2020代表權，謝龍介說，他也會需要馬英九支持者的支持。所以馬英九跟韓國瑜之間的對話，謝龍介認為，不會引起雙方的衝突。馬英九基金會將於本月底舉辦「突破困境、迎接挑戰」重振台灣競爭力研討會，馬辦也說歡迎韓國瑜撥冗出席。

謝龍介也勸韓出席馬英九的論壇，因很多人支持韓國瑜，但也很多人擔心韓國瑜。像他一定是支持韓的，可是他強調「打市長選戰的團隊，跟打總統選戰的團隊，絕對不一樣!」可以避免小失誤就要避免，這中間三個月，你們看可能覺得沒什麼?但每一句言語的失誤都會造成對手撿到子彈，就像小英撿到槍一樣。所以身為市長，失言次數要降低。而且如果要選總統，謹言慎行是必然。

謝龍介說，當然不要失去那麼真，跟民眾在一起的真。但如果要選總統，競選團隊要重新建立。再來對手陣營的批評要放在心裡，在在都能看出，這些都是未來選舉會面臨到攻擊韓國瑜的問題。

他警告，現在民進黨蒐集的這些話題，尤其是經濟的，要怎麼化解掉，才是最重要的。靠韓國瑜一個人，到最後韓還是會遍體鱗傷。所以若黨推韓國瑜出來，吳敦義主席就有智慧去幫他組一個完整的競選團隊。這競選團隊最重要的就是危機處理，小洞如果不補，大洞你就叫苦。

(中時電子報)