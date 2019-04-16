基隆市長林右昌（左）與文化局副局長李添慶（右）16日舉行「世界閱讀日」記者會，宣布推出「基隆文學地圖」，將舉辦2場講座及3場走讀活動。（張穎齊攝）

基隆市文化局響應「世界閱讀日」，推出「基隆文學地圖」，將舉辦2場講座及3場走讀活動，希望帶民眾認識書中的基隆。（張穎齊攝）

基隆市文化局為鼓勵閱讀並響應「世界閱讀日」，向文化部爭取補助，以「旅讀基隆」為主題，與在地文史團體、獨立書店合作，推出基隆文學地圖，並舉辦2場講座及3場走讀活動，希望帶民眾認識書中的基隆，透過實際走訪地景，更進一步認識景點背後的歷史與文化脈絡。

市長林右昌指出，基隆的世界閱讀日自去年起開始舉辦，希望推展並培養市民閱讀習慣和興趣，近年連結並可運用雙北圖書資源外，盼透過這項走讀活動，有別閱覽電子書，把有溫度的紙本閱讀經驗結合城市空間，這是基隆的特色。

「基隆整座城市就是圖書館！」文化局副局長李添慶說，基隆無論在地景、歷史、美食都有其淵源，值得大家閱讀，2條旅讀路線串接正推動中的「大基隆歷史場景計畫」，藉由閱讀活動之外，把基隆文學地景緊密串連大基隆歷史場景計畫，讓民眾深切了解基隆。

文化局指出，2場講座，分別於21日下午3時將在見書店舉辦「大雞籠歷史場景再現」講座，28日下午3時也在見書店辦「港町人文漫步」講座。

至於3場走讀活動，於27日上午10時，在陽明海洋文化藝術館1樓廣場集合，舉行「翻書閱嶺來雨都」，將帶讀者到役政公園、二砂灣砲台、串珠步道、十八羅漢洞、北白川宮能久紀念碑、三沙灣、喳吧走走；同日下午3時也會再開1場。5月4日上午10時則在文化中心前集合，帶讀者逛海洋廣場、崁仔頂、林開郡洋樓、慶安宮一帶。

文化局說明，透過走讀跟講座方式，可實際認識書中基隆，也讓未來到基隆旅遊民眾，可按圖索驥，踏訪文學中地景。

(中時 )