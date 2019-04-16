李男的囂張動作誇張，一旁友人還不為所動。（圖／翻攝自爆料公社）

曾涉嫌偷拍性愛影片遭到起訴、開直播談毒品被警方通緝的「蘆竹王陽明」的李姓男子又惹麻煩，他日前在台東被員警開罰單時，偷偷在員警背後做出老漢推車不雅動作，囂張舉動不僅引發網友撻伐，前警大教授葉毓蘭更PO文怒斥，呼籲警方對李男提出性騷申訴。

前警大教授葉毓蘭在臉書發文怒轟李男無恥。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

李男事後不僅把對員警不雅的動作影片PO上網，還留言：「我就是不尊重警務人員啦！不然你要怎麼樣？」。

影片中，李男趁著男員警彎腰開單罰時，在後方做出猥褻姿勢，還作勢要打員警屁股，行為相當不尊重，一旁的兩名友人似乎早已見怪不怪，完全不為所動。還嗆：「警察抓不到還埋伏在我家外面，不要被我看到坐在我家對面的車裡面喔，埋伏得好一點好不好。」

對於李男的囂張舉動，前警大教授葉毓蘭16日凌晨在臉書發文怒斥，表示現在的台灣社會最不缺無恥之徒、還PO文炫耀，員警可以對他提出性騷擾申訴。

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(中時電子報)