本土社團多次開記者會反應不能改變初選規則，但民進黨似乎吃定本土社團終將含淚投票，民進黨上週中執會照樣延長總統初選協調時間；台灣東社創社社長余文儀今表示，「這張終身黨員是蔡英文總統幫我推薦，民進黨讓我非常痛心，現在正式宣布退黨。」

本土社團今召開｢沒有制度和誠信就沒有民主｣ 記者會，台灣審團創會會長鄭文龍今表示，民進黨若不是民主政黨，也希望他下架台灣，「民進黨給你們最後一次機會，我們要警告民進黨，若要在屈從小英這種帝制思想的反民主，就被台灣下架吧！」

法治時報社長黃越宏說，國民黨主席吳敦義自從公開宣布只當產婆後，選情就目前民進黨婆婆還在鬧小姐脾氣，很多產婆就不敢按照民主手冊來作業。

民進黨總統初選延長到522日以後才繼續，惹惱本土社團，被媒體問到，本土社團多次公開呼籲都無效，顯然民進黨吃定本土社團最後都會含淚支持？

台灣社長張葉森說，前天國防部長蔡明憲退黨，「退黨也在我們本土社團醞釀中」。

余文儀則當場拿出黨證說，1995年台東縣黨部主委，一度退黨；上屆蔡英文參選總統時，民進黨相當低迷，募款不佳，當時他是東社社長鼎力協助募款，在蔡英文台東競選總部，蔡當場推薦他再入黨。「我現在正式宣布退黨，我跟民進黨有很深淵源」。

台大教授賀德芬說，賴清德參選確實讓低迷的選舉帶來不少生氣，但是民主參選怎會叫突襲？管案（管中閔）才叫突襲吧！政治人物說誠信不是對上司、老闆，是對國家、對人民，若跟上司沆瀣一氣，才是背棄人民吧。不應該一天到晚糾纏在誠信、突襲、放話。

人權律師童文熏說，民進黨上週延期後，她真的很想移民，這是政治菁英中做出來的，我們很多學長姐都是台大法律系畢業，也擔任過黨主席，台大法律系一定要承擔，「若再延第三次，民進黨就沒有救了，可以提早發訃文」。

(中時 )