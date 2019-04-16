巴黎聖母院大火延燒許久，出動了400多名的消防員，總算將火勢控制住，但尖塔和屋頂都遭焚毀。消防專家透露，火勢難以撲滅的原因，主要是木造屋

梁、石磚外牆和建築高度這三個因素所致。

根據《CNN》報導，聖母院的天花板上有數千根橡木橫梁，這些高聳的屋頂，成為火勢快速延燒的原因之一，而石磚外牆則將消防員隔在外，難以灌救，使得高溫跟濃煙在裡面不斷悶燒。美國紐約約翰傑刑事司法學院消防科副教授Glenn Corbett表示，這些助燃物在上方，因此消防員難以往這些著火的地方灌救。

美國總統川普曾在推特上建議用灑水飛機滅火，但法國方面表示，這樣恐讓聖母院整個坍塌。Glenn Corbett也駁斥，根本沒辦法在熱氣中駕駛直升機，那的空氣太稀薄了。

紐約市消防局前專員埃森（Thomas Von Essen）提到，消防員們已經付出了很大的努力來保住一部份的建築，包含兩座鐘塔，他們的貢獻應該受到大家的鼓勵。

(中時電子報)