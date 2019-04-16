繼世界羽球女子單打球后戴資穎擔任108年全國大專校院運動會代言人後，16日主辦單位國立中正大學再邀請「鞍馬王子」李智凱為即將展開的全大運站台。

108年全大運是2019拿坡里世界大學運動會前的最後一場國手選拔賽，國立中正大學已準備好最完善的競賽環境與設施，並提供最佳的服務，讓來自全國157所大學、9928名參賽選手在這場盛大的運動賽事上發揮實力，力創佳績。

108年全大運會內賽將於4月27日至5月1日登場，比賽項目有田徑、游泳、體操、舉重、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、射擊、擊劍、拳擊、空手道、角力、高爾夫等16項種類，另規劃木球、定向越野2種示範項目。除了舉重已於上周結束，桌球項目正在嘉義市港坪運動公園體育館進行，韻律體操項目也在16日起在國立中正大學體育館主館展開，而射擊項目則將在17日於桃園市公西靶場開賽。

目前就讀國立體育大學研究所的李智凱，暌違2年再度參加全大運競技體操個人全能項目，上個月才剛從2019體操世界盃卡達杜哈站再創佳績，在已完成的4個分站拿下3站鞍馬金牌；因8場分站賽僅取3站最佳成績計算，李智凱在這場晉級奧運積分賽取得非常大的優勢，2020東京奧運的參賽門票幾乎到手，而他也將瞄準7月義大利世大運衛冕。

108年全大運競技體操項目參賽選手，還有去年雅加達亞運在單槓摘金、地板奪銀的台灣師大唐嘉鴻，是台灣進軍世大運的好手之一。而上屆台北世大運奪得男子100公尺金牌的台灣體大楊俊瀚，亦是尋求世大運衛冕的選手，同時為了備戰東京奧運，楊俊瀚今年初特別前往美國進行移地訓練，而在這次全大運賽前，他先參加亞洲田徑錦標賽，測試移地訓練成果。

網球是台灣歷屆參加世大運的主力奪牌項目，國立體大李亞軒、李冠毅等都是上屆國手，在今年比賽仍有機會再上一層樓。此外，去年亞運跆拳道拿下女子53公斤級金牌的彰化師大蘇柏亞、男子對打項目銅牌的彰化師大楊宗燁、台灣體大何嘉欣，再加上彰化師大黃鈺仁、台灣體大劉威廷等好手，已準備好在27日登場的全大運展現最好實力，實現進軍世大運的夢想。

(中時電子報)