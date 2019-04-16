印度全國貿易商聯合會成員焚燒陸製品

印度全國貿易商聯合會（Confederation of All India Traders，CAIT）擁有7000萬會員，充滿了影響力，而他們正呼籲抵制中國大陸製品。此外，該會力促莫迪政府，對陸製品課徵300％至500％關稅。

據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，儘管多數專家說，這對印度造成的傷害要比對中國大，但印度總理莫迪（Narendra Modi）卻表示，就對陸製品的輿情而言，應該交由民眾的智慧來決定。

穆罕默德軍（JeM）2月在克什米爾省普爾瓦馬縣（Pulwama）發動攻擊，導致印度41名安全部隊喪生。由於北京未同意聯合國將該組織首腦阿茲哈（Masood Azhar）列入全球恐怖分子黑名單，加上陸製品對印度小型產業造成攻擊，引發當地一股反陸製品風潮。

地方貿易商3月串連，趁「灑紅節」（Holi Festival）時，在全印度約1,500個地點焚燒玩具，成衣與電子用品等陸製產品。

全國貿易商聯合會說，中國大陸出口商偷工減料，降低成本，付較少的稅，進行不公平貿易。它指出，這讓印度較小的貿易商陷入不公平競爭，而這些小貿易商正是印度製造產業的生命線，最後可能威脅到數百萬計工作。

全貿會秘書長坎德維爾（Praveen Khandelwal）說，像玩具、手錶、電子產品、節慶用品和五金工具等，陸製品和印度產品的價格差了30％－40％。他甚至要求莫迪政府，打破中國大陸貿易商與各港口官員間的勾結。

(中時電子報)