行政立法協調會報今天討論長照扣除額問題，行政院發言人Kolas Yotaka表示，確定增列長照扣除額12萬元，並且要排富，稅率定為20％，換 算約個人月薪10萬元以上者會被排富，政院預估修法若順利在本會期通過，可追溯到今年1月起算，明年5月報稅就適用，預估有29萬人可受惠，稅損約53億元。

行政院院會預定18日討論《所得稅》法第17條增列長照扣除額修法，由於上週行政立法協調會報的討論尚未完成，今天討論後確定修法方向，也就是確定長照扣除額採定額12萬元扣除，納入在家照顧者及排富。

針對在家照顧部分，Kolas解釋， 之所以決定採定額扣除，是因為除了請外籍看護薪資，照顧機構，包括個人在家照顧，如果像是買尿布等費用都要蒐集發票，非常不便，為減輕壓力，決定制定定額扣除12萬元，預估有29萬人受益稅損53億元。如週四排入院會並順利通過，可回溯到今年1月1日，也就是到明年5月報稅時就適用。

(中時 )