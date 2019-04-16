臺大雲林分院小兒部醫師林杏佳年僅31歲，行醫3年已獲雜誌評為「小兒科好醫師」，今年本月13日又獲第八屆兒童醫療貢獻獎唯一「兒科新銳獎」。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院自從專精於治療小兒科心臟病的主治醫師林杏佳一年半前到院服務後，以精湛的心導管技術完成41例先天性心臟病治療，從出生12天到60歲患者都有，最小的是1000公克早產兒，心臟只有3公分大，心血管只有1.5到2公厘，他從該名早產兒鼠蹊部做心導管成功放置關閉器。

先天性心臟病的發生率約千分之三，雲林縣患者大都前往外縣市做心導管治療，但雲林缺少醫師。

年僅31歲的林杏佳一年半前跟著院長黃瑞仁南下駐診，發揮高超心導管技術，已完成41個心導管治療先天性心臟病例，全數成功，其中30名是18歲以下。

41名患者中最小的是28周、出生12天、體重僅1000公克的極度早產兒，因開放性動脈導管導致心臟擴大、呼吸衰竭，該早產兒的心血管僅1.5到2公厘，原子筆芯大小而已，許杏佳成功以心導管技術放置關閉器救了小兒一命，這也是雲林首例。

院長黃瑞仁表示，小兒心導管手術從尋找血管開始，若不熟悉的醫師要花幾小時，手術過程要非常專注與耐心，比成人心導管多兩倍時間，但林杏佳醫師是箇中翹楚，半小時就找到。

求診林杏佳的患者已從早產兒擴及60多歲民眾，體重從1000公克到100公斤；他表示，不分年齡、病症，術前的評估最重要。

年僅31歲的林杏佳醫師2018年獲雜誌評為「小兒科好醫師」，今年本月13日又獲第八屆兒童醫療貢獻獎唯一「兒科新銳獎」。

黃瑞仁表示，在醫療生態五大皆空之際，林杏佳仍選擇兒童急重症，貢獻醫療資源稀少的雲林縣，每周往返台北與雲林，行醫充滿熱忱，也從無到有建置臺大雲林分院的的兒童加護病房，提升雲林兒科急重症照護能力讓患者與家屬不必再遠赴外地就醫。

(中時 )