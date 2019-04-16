「住這裡70多年都吃喝這口井！」今年83歲的李再添住在花蓮新城鄉大漢村古井街，十餘戶居民至今仍使用古井抽地下水，過去曾評估集資拉自來水管線，平均分下來各戶須負擔60萬元費用，居民難以負擔，台灣自來水公司第九管理區日前派員會勘，承諾將協助申請經費，讓居民能夠正常使用水源。

大漢村古井街距離鄉公所不過700公尺距離，周邊也有學校，獨有古井接15戶居民沒有自來水使用，用水全靠一口古井支撐著，李再添說，當地人稱「古井頭」過去是人工舀水，30多年前居民集資興建地下抽水馬達，若抽不到水，再集資向下鑽探找水源，每戶都有繳納公基金，一個人50元，大家都負擔得起。

「其他村都有，就只有古井街沒有自來水」住在這裡4、50年的李姓阿嬤說，地下水石灰質含量高，每年都要花1萬多元更換熱水器管線、馬達等費用，只敢用來洗澡、沖地，需要吃下肚的，就去買礦泉水，每周都要補水，生活很不方便。

新城鄉議員鄭寶秀說，上月臨時會有針對古井街用水、水溝鋪設提案，縣府有協調相關單位會勘，初估費用高達900多萬，每戶居民需分攤60多萬，民眾根本無法承擔，但自來水公司有承諾會協助取經費，盼這次是真的，不是說說而已。

台灣自來水公司第九管理區副處長蔡澤瀛指出，大漢村古井街因土地為台糖所有，已和鄉公所、居民會勘協調，只要公所協助居民提供房舍證明、接水證件等資料，就能以「無自來水地區供水改善計畫」辦理，水利署爭取經費，讓住戶只需負擔1萬多元接管費，其餘費用由經費補助，他強調，提案通過機會很高，會全力協助住戶用水。

(中時 )