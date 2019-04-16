為使更多社會大眾了解我國身心障礙體育運動推動情形，並集思廣益，探討身心障礙族群的全民推廣及競技運動相關問題，教育部體育署於今日於台北市青少年發展處舉辦「2019年身心障礙者體育運動論壇」，邀請各界協力推動身心障礙運動的夥伴及專家學者共襄盛舉。

人人都有權力從運動中獲得身心益處的「運動權」概念，在現今社會已習以為常，但對身心障礙族群而言卻是歷年努力累積的成果。論壇於教育部體育署高俊雄署長簡介現今三大身心障礙綜合性賽會的起源中揭開序幕，專題演講由國立台灣師範大學特殊教育學系姜義村教授從身心障礙者權利公約及身體素養角度，介紹身心障礙運動發展趨勢。接下來4場座談主題邀請到國內許多專家學者及具實務經驗的推動者，分別從身心障礙運動「倡議與推廣」、「運動空間」，到身心障礙選手的「推展現況」及「選、訓、賽、輔、獎制度」等面向，一起來分享他們寶貴的經驗與研究成果。

教育部體育署表示，體育署多年來在各縣市政府、全國性體育運動團體及社會各界的協力下，辦理多元身心障礙休閒活動，提供身心障礙族群更多運動參與機會，也藉由2年1次的全國身心障礙國民運動會，讓全國身心障礙族群有競技交流的舞台，並透過中華民國殘障運動總會、中華民國聽障者體育運動協會、中華民國智障者體育運動協會三大身心障礙體育運動團體，讓身心障礙選手登上國際競技場域，透過這次論壇的分享與討論，希望做為未來國家政策的參考，並期結合各界資源，落實身心障礙者運動權利的保障。

體育署除了感謝各界努力推動身心障礙運動，也期盼有更多身心障礙者走出戶外、迎向陽光，養成規律運動習慣，讓運動帶給大家更豐富的生命光芒。

(中時電子報)