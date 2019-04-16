港星許志安與鄭秀文愛情長跑多年，今（16）日卻傳出許志安與另位女星黃心穎雙雙外遇出軌，而黃心穎的正牌男友就是香港一線小生馬國明，兩人曾多次在戲劇中合作，更在去年香港夯劇《宮心計2深宮計》中，飾演宮女死纏爛打侍衛馬國明，如今卻傳出出軌，不甚唏噓。
黃心穎曾獲2012年度香港小姐競選亞軍，她個性大膽開放，緋聞對象也一籮筐，還被稱作香港演藝圈很會勾引男人的「姣精」，包含吳啟華、王浩信、李思捷、周志文，當中的吳啟華和王浩信在和她傳出緋聞後，就爆出家庭失和的消息。
而正牌男友馬國明更是多次和她合作，二人曾於2013年合作拍攝《On Call 36小時II》，當時黃心穎就一直表示非常欣賞馬國明。2016年，二人再度合作《為食神探》，有消息指出黃心穎主動投懷送抱，令馬國明神魂顛倒。隨後又傳出心穎主動追求馬國明，2017年，兩人被拍到約會畫面，男方對女方接送情，甚至在2018年的《宮心計2深宮計》中，黃心穎飾演愛上馬國明的宮女，苦苦追求最後才終於到手，但現實生活卻沒有珍惜好不容易到手的鮮肉。
(中時電子報)
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