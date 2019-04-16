中市南屯某美式賣場，懷疑陳姓男客偷竊，攔住陳男，雙方爆發口角推擠，事後警方檢視，並無未結帳商品。（黃國峰翻攝）

台中市南屯區某美式大型量販店，13日傳出指控某陳姓消費者在店內行竊，進而雙方發生推擠，陳姓消費者被推倒在地，警方到場並未在陳男身上發現任何未結帳物品。陳男16日現身表示，當時三名人士身穿便服，也沒表明身份，出手就拉他的斜背包，說要搜查，因身上有12萬現金，誤以為是搶劫，現已提出誣告、強制罪、妨害名譽等告訴。

台中市警第四分局南屯派出所指出，13日下午，賣場人員盧先生發現， 51歲陳男在賣場內有拿了一條褲子，但結帳時卻沒看到那條褲子，懷疑陳男行竊，在出口截住陳男，雙方發生爭執，進而推擠，陳男也被推倒在地，經搜查陳男身上、包包物品後，並未發現任何未結帳商品，陳男當場向警方表示要對賣場行政人員及保全共4人提告妨害名譽、強制以及誣告罪等，警方已受理報案。

陳男16日出面說明，他從事室內裝修工程，當天剛好攜帶12萬現金準備要付給廠商，與廠商見面前，先到該大賣場買東西，買了維生素及爆米花，價值1千多塊錢，原本有買衛生紙因為當天騎機車，外面剛好下雨，就把衛生紙放回去，沒想到結帳後，就有3名不明男士擋住他，身上無任何識別證件、制服等，伸手就拉住他的斜背包，說要搜查他的包包，當下以為該三名男士是要搶劫，後來才弄懂，是指控他偷了一條褲子。

雙方因而發生爭執，互拿手機蒐證，另外也有協會的友人幫忙蒐證，僵持一陣子後，才有一名身穿賣場背心的工作人員出現，指出懷疑他行竊店內物品，陳男表示，在這邊拉拉扯扯不好看，要講到派出所講，但賣場不願他走，雙方推擠之下，他被推倒在地上，撞到頭，當下暈眩了一下，回到家還昏睡了一下午，現已提出告訴，相信法官會還他公道。

該美式大型量販店則表示，將配合警方的調查，提供相關影帶，目前既已走司法程序，就不再對外回覆。

(中時 )