2020總統大選將近，民進黨陷入英德之爭。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓說他認識的民進黨朋友基層都無比焦慮，且結果幾乎注定要分裂。至於國民黨，李說如今的國民黨，唯一的煩惱就是要出哪張王牌，或是哪張王牌有意願為黨出征，「這樣的困擾聽在民進黨的耳裡是多麼的刺耳」。

李正皓在臉書指出，國民黨能戰的人這麼多，國民黨現在所有的煩惱都是「幸福的煩惱」，黨中央所有關於初選的負擔都是「甜蜜的負擔」。他說一切的起因都該感謝黨主席吳敦義的大格局，若非吳敦義做出不選2020的決定，恐怕如今韓國瑜的參選還是僅有萬分之一的機率、郭台銘的總統之路也僅止於起心而未動念。

現在的民進黨，蔡賴之爭猶如火車「對撞」，李正皓說他認識的民進黨朋友基層都無比焦慮，即便最後蔡與賴透過初選一人出線，但結果不是獨派扯蔡英文後腿，就是賴清德被現任總統扯後腿，幾乎注定要分裂。再回頭看看國民黨，吳敦義宣佈退出2020後，基本上國民黨黨內團結氛圍已成，不論是韓國瑜、朱立倫都是一時之選，都是王牌。

李正皓說如今的國民黨，唯一的煩惱就是要出哪張王牌，或是哪張王牌有意願為黨出征，這樣的困擾聽在民進黨的耳裡是多麼的刺耳，這種煩惱難道不是「幸福的煩惱」嗎？「黨中央所有因為黨員吵吵鬧鬧所稱承擔的壓力，難道不是『甜蜜的負擔』嗎？」

(中時電子報)