台中市長盧秀燕親自擀麵、煮麵。（王文吉翻攝）

盧秀燕將麵條加入台灣豬肉、紅蔥頭調味的哨子醬及白芝麻醬等。（王文吉攝）

手擀麵條加入豬肉、紅蔥頭調味的哨子醬及白芝麻醬等，香味四溢。（王文吉攝）

盧秀燕開臉書直播，向網友推薦清水「擀麵」。（王文吉攝）

「士官長擀麵」配合過去眷村的老軍官作息，從早上六點就開始營業。（王文吉攝）

台中清水區中社路聚集多家「擀麵店」，口味各有千秋。（王文吉攝）

台中清水「擀麵」聞名全台，中社路更形成「擀麵一條街」，口味各有千秋。台中市長盧秀燕16日在清水區公所主持行動市政會議後，率市府團隊前往品嘗，她親自圍上圍裙擀麵、煮麵展現廚藝，也希望清水區公所與各局處能加強行銷，讓更多人體驗清水在地的好滋味。

盧秀燕穿上圍裙，體驗手工擀麵，老闆娘黃姿菁打了「99分」超高分，更誇「媽媽市長」廚藝一把罩。盧秀燕接著親自煮麵、調料，將煮好的麵條撈起，加上用豬肉、紅蔥頭調味的哨子醬、白芝麻醬，並特意多放一些清水自產的韭菜及豆芽，完成一碗香噴噴的擀麵。

盧秀燕還開臉書直播，向網友推薦清水的擀麵，她說，自己出身眷村，又是家裡的長姐，以前常常做麵食給弟妹吃。店家歷經三代，致力保存家鄉風味，讓全世界都能品嘗到清水的擀麵，呼籲大家一定要來嘗嘗這道美食。

黃姿菁表示，擀麵是一種「思鄉之情」的麵條，今年她遇到40年沒回來台灣的客人，特別回來品嘗家鄉美食，客人告訴她，這味道讓他想到「媽媽的味道」。盧秀燕聽了非常感動，稱讚店家願意致力保留傳統美食，感謝店家的努力，並邀請外地的遊子回台中、回家吃飯。

(中時 )