許多人抱怨，為什麼做再多運動都瘦不下來？專家表示，其實是因為站姿錯了。不良的姿勢，包括駝背、三七步，久了都會影響骨頭發展，旅美名模更警告，屁股默默變大的原因，就是平日站姿害的！

《良醫健康網》報導，旅美名模Saria點出一般人最常犯的錯誤站姿：

一、 站三七步

三七步是指將重心放在其中一條腿上，這時腰部跟骨盆呈現歪斜，還會造成骨骼變形，甚至增生骨刺。Saria提醒，想要瘦得漂亮，關鍵就在核心，所以要時時叮嚀自己，站的時候肩膀後縮，用核心的力量把身體挺起來，重心可以左右交換，不要都放在骨盆。

二、 駝背

久坐合併駝背，會讓整個上半身及手臂看起來非常雄厚，甚至多胖10公斤！其實看起來虎背熊腰，有時候並不是真的肥胖，而是因為長時間坐在電腦前、常抱寶寶的媽媽，長期不當的肌力訓練，以及背部肌肉無力造成上交叉綜合症候群。Saria建議可以用彈力帶訓練背部肌肉，或是訓練背貼牆站，可以改善駝背跟骨盆外推的問題。

三、 單肩揹包包

單側肩背包包很容易造成肩膀歪斜，Saria建議，背重物時最好用後背包，若非得背斜肩包，記得要將核心挺起、肩膀往後轉，挺胸夾臀，左右兩肩交替背，才能讓兩邊肩膀平衡。

(中時電子報)