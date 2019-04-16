韓流效益越過高屏溪，此次立委選舉讓藍營選將各個躍躍欲試。（林和生攝）

韓流外溢越過高屏溪，讓過去總是選將難覓的屏東縣，有多人躍躍欲試。國民黨籍柯富國、黃冬輝及林育先16日正式表態，將爭取原民、屏北及屏南區黨內立委提名，除將面對現任綠營立委鍾佳濱與莊瑞雄，黨內還有高市社會局長葉壽山與屏縣議長周典論之女周佳琪挑戰，選戰未演先轟動。

柯富國曾擔任屏東縣議員，首次參與立委選戰，將面對黨內群雄併起，包括同樣有意角逐的瑪家鄉長梁明輝，現任立委簡東明則因先前官司明朗，加上基層實力雄厚，同樣不能小覷，誰能爭取出線，外界十分關注。

原欲挑戰屏北選區的內埔工業區主任徐慶煌，日前決定轉戰高雄，基層力拱葉壽山挑戰綠營鍾佳濱，如今擔任「拔蔡」800壯士成員的黃冬輝宣布參選，必須先拿到黨內提名，才有2020參賽權。

國民黨屏東縣黨部前書記長林育先，基層出身的他決定挑戰屏南區，黨內將遭遇議長之女周佳琪挑戰，2人近來在各鄉鎮架起看板，展現捨我其誰氣勢；至於民進黨除莊瑞雄欲爭取連任，前立委鄭朝明也領表參加黨內初選，讓藍綠對決前都必須先「黨內互打」，後續整合將影響選舉結果。

國民黨前屏東縣黨部主委蘇清泉16日砲火猛烈地說，自己在選縣長時黨內山頭都不認真，希望此次選戰大家能團結一致，遵守黨內機制，不然在艱困選區根本沒有機會；前台北縣長周錫瑋則喊出「關扁、倒蔡、救台灣」口號，支持者全都揮舞國旗響應。

(中時 )