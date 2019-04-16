彰化醫院感染科主任莊佳慧向患者解釋帶狀皰疹的病情。（鐘武達攝）

39歲的曾姓男子腰際出現紅疹並有抽痛感，起初以為是一般皮膚病到診所治療卻無效，後來經衛福部彰化醫院感染科主任莊佳慧確診他疑是連續遭逢3名親人過世、還需照料剛出生的女兒才會壓力大到免疫力降低導致罹患俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹。

曾男說，他原本工作就有壓力，月前又因祖母、外祖母及妻子的祖母相繼過世，而且還要照顧幼女，心力交瘁之餘，左側腰間突然出現像蚊蟲叮咬的腫包，原以為是單純皮膚病，到診所就診無效後因出現群聚狀水泡並有刺痛感，才轉往彰化醫院就醫並確定病灶。

莊佳慧表示，帶狀皰疹及水痘都是「水痘帶狀皰疹病毒」引起，初期症狀不明顯，甚至有疲倦等症狀易讓人誤以為是感冒而錯過黃金治療時間。她呼籲，發現疑似帶狀皰疹症狀就應儘速在72小時內就醫，可有效抑制病毒繁殖 。

她說，帶狀皰疹易在免疫力低下的人身上發生，人體因老化免疫力會下降，使得老年人發生的比率較高，但現今有年輕化趨勢，大部分都因壓力所引起。

莊佳慧表示，除了老化無可避免，但平時應規律作息、避免熬夜，飲食則要均衡、避免刺激性食物與適當的紓解壓力均可預防「皮蛇」上身。目前帶狀皰疹有3種治療方式，分別為口服抗病毒藥物、外用藥物及針劑，50歲以上民眾則可考慮自費施打疫苗。

(中時 )