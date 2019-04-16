前行政院長賴清德16日上午到新屋長祥宮參拜祈福，當地20名里長到場助陣之外，所到之處民眾簇擁高呼「總統好」，賴清德表示自己會努力爭取提名，也對韓國瑜或郭台銘可能成為自己的競爭對手表達看法，他歡迎希望對國家承擔責任的人都可以出來爭取支持。

近來英、德兩派黨內互打猛烈，近日民進黨初選協調進入延長賽，對於怎麼看待民調？賴清德說既然參加初選，承諾打君子之爭，會在初選階段中盡量貼近民眾，傳達治國理念爭取支持，將台灣打造成長治久安的國家。

對於與蔡英文總統競爭，賴清德說出選就要是拿出本身特色、專長，同時把理念跟國人講清楚，至於先前民進黨總統初選5人協調小組成員的陳菊說要再找賴清德談談，但賴清德表示目前還沒碰面。

此外，郭台銘將投入總統選戰話題正熱，提及未來的對手可能會是高雄市長韓國瑜或是郭董，賴清德表示歡迎對國家有責任的人出來參選，讓國人來做選擇，讓最好的人來帶領國家、讓國家持續進步，至於國民黨黨內初選不便評論。

目前出訪美國的韓國瑜曾批評3任前總統時期台灣經濟不佳，不過賴清德反駁認為韓此一說法無法得到國人多數支持，就經濟而言有很多地方在努力、也有進展，賴清德強調，今天出來參選的人，並非全然否定過去，而是希望追求更好的未來、追求人民的幸福。

(中時 )