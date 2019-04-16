擋不住了！受到周遭國家麻疹疫情嚴峻，國內近期麻疹不管是本土或境外移入病例不斷上升，疾管署今（16）日一口氣公布新增3起麻疹群聚、共有7例國內感染個案，4例在餐廳、3例在醫院接觸感染，凸顯麻疹病毒在密閉空間可存活1小時的威力！

今天公布新增的2起境外移入麻疹引發國內群聚感染事件，都是發生於北部，感染源頭的指標個案分別為疾管署4月3日確診的香港、泰國境外移入病例。

其中香港移入群聚案共有3名接觸者確診，介於20多歲至30多歲男性，他們與指標個案有某餐廳的共同空間暴露，現在掌握接觸者共775人；而泰國移入群聚案共有2名20多歲男性接觸者確診，他們是指標個案可傳染期間用餐的餐廳員工與診所就醫的接觸者。

另外，中部某區域醫院群聚新增2名個案均為20多歲男性醫院清潔員，陸續於4月5日至6日發病，並於7日及9日出疹。2人曾與3月28日公布的40多歲護理師有共同空間暴露，研判屬同起群聚。

該院群聚共計10人確診，其中7人為該院員工；目前持續監測相關接觸者破千人、達到1066人。疾管署副署長羅一鈞強調，目前的決戰點就是該醫院不要爆發第3波感染，現在評估應該不會發生。

今年截至目前國內累計63例麻疹病例，36例為國內感染（其中25例為接觸者），27例為境外移入（其中23例為本國籍民眾），感染國家為越南8例、泰國7例、菲律賓5例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例。

(中時 )