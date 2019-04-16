108年度台中市國中學生英語歌唱比賽16日熱鬧展開，60所公私立國中、超過1500位學生組隊參加。台中市政府教育局表示，英語學習是有助於國際接軌，各級學校均高度重視；透過英語歌唱比賽可讓學生在歌唱中練習英語，激發學習英語的熱情與活力。

教育局表示，為讓比賽普及化，此次特別在原先依學校規模分ABCD四組外，再設普及組及社團組，由學校自由選擇一組參賽，成績評量方式也修改為各場次得獎校數採標準參照，達評選成績標準，即授予該項獎勵，因此吸引更多學校及學生參賽。

此次參加的梨山國中，全校國中生僅60餘人，單趟車程需4小時以上，在去年得到第一名佳績後，今年仍克服困難組隊參加，這場比賽除了提供各校觀摩學習經驗交流外，更讓偏遠學生有表現的舞台，展現自我。

參與比賽同學表示，雖然比賽準備過程很辛苦，但跟老師和同學一起練唱、一起設計動作和服裝、製作道具，都是珍貴回憶。且為讓發音更標準，英語老師及音樂老師個別指導，有效提升英語口語表達能力及團隊默契。

教育局指出，本屆比賽為期兩天，盼透過英語歌唱比賽強化國中生英語教學成效。此外，比賽活動將全程錄影，並於賽後製作DVD，發送提供各校作為英語教學參考和推廣之用。

(中時 )