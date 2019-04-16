K煙毒品危害社區大樓，立委沈智慧接到不少民眾陳情，指稱大樓內少數住戶在室內燒吸K煙毒品，因「煙囪效應」讓煙毒隨著管線流竄整棟大樓，全體住戶受害，過去警方及大樓管委會對此均束手無策，沈智慧將提案修法增加授權區分所有權人會議可以對製毒、吸毒者強制搬離，並通報警方依相關法律處理。

沈智慧15日與台中市保全公會與保全業者、物業管理業者、民代等近30人，針對「公寓大廈管理條例修正」舉行公聽會。會中特別針對「K煙毒品」危害社區大樓提出討論，與會人士皆表示，大樓內少數住戶在室內燒吸K煙毒品，因為煙毒隨著管線流竄整棟大樓，出現「煙囪效應」，全體住戶受害，老人小孩嬰兒無一倖免，這麼可怕的惡夢和生活威脅，讓人難以容忍。

唯過去警方及大樓管委會對此均束手無策，沈智慧這次修法提案，將增加授權區分所有權人會議可以對製毒、吸毒者強制搬離，並通報警方依相關法律處理。

沈智慧說，將要提出修正的「公寓大廈管理條例修正案」，修正條文將超過30條，重點包括：提高社區安全、讓管委會合法使用共有部分、管委會負擔及修繕責任、限制委託開會一人僅得代理一人、會議決議違反法定人數即屬無效，秉持程序正義、管委會有權向惡鄰住戶提告等。另有多項關於保全物業的修正條文。

這次公聽會參加的有台中保全公會張達錩理事長、台中市物業管理協會柯貴勝理事長、集合保全樓管公司董事長吳鑑衡，以及會員業者等近30餘人。台中市議員李中、沈佑蓮、林祈烽等也參加了此次公聽會。

(中時 )