台灣運彩單場暨場中投注場次預告(4月16日~4月23日)

1.「美國職棒」：提供9場單場或場中投注。

本週鎖定4/19(五)~4/21(日)洛杉磯天使與西雅圖水手以及4/20(六)~4/21(日)紐約洋基與堪薩斯皇家的系列賽。其中4/21(日)水手先發投手將是日本新星菊池雄星先發上陣，台灣運彩提供單場與場中投注；同日洋基也將派神之子的日本好手田中將大鎮守主場，台灣運彩提供單場與場中投注。兩位日籍投手能否投下主場勝利，共同關注。

2.「日本職棒」：提供7場單場或場中投注。

日本職棒本週鎖定洋聯系列賽。4/16(二)~4/18(四)的日本火腿鬥士對上歐力士猛牛以及4/19(五)~4/21(日)軟體銀行鷹對上西武獅。延續去年連霸日本一的氣勢，軟銀鷹開季至今在洋聯仍是排名第一的球隊，週末對上本季主場打得不錯的西武獅，能否在主場扳回作客被橫掃的劣勢，台灣運彩提供單場投注，共同關心。

3.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

進入季後賽的各隊，無不卯足全力取勝，台灣運彩精選東西區季後賽提供單場或場中投注，關心東西區冠軍出爐。

4.「足球」：提供43場單場或場中投注。

歐洲兩大盃賽週中都將進行8強第二回合，經過本輪比賽後4強將會陸續產生。歐冠週三凌晨有義甲豪門尤文圖斯回歸主場，迎戰荷甲勁旅阿賈克斯，兩隊首回合踢成1：1平手，尤文在主場只要力保大門不失，即可順利闖進4強。首回合0：1失利的曼聯作客巴塞隆納，必須取勝才能逆轉晉級，雖然難度不低，但曼聯在16強正是靠著第二回合作巴黎聖耳日曼以3：1獲勝，逆轉首回合0：2落敗的劣勢。週四凌晨有波圖主場迎戰利物浦，紅軍首回合主場贏2：0，第二回合作客葡萄牙將是一場硬仗。曼城第二回合作東，與北倫敦青春風暴托特納姆熱刺再演「英超內戰」，首回合熱刺憑孫興慜的進球1：0小勝，作客伊蒂哈德能否保住領先優勢？

歐霸（歐洲聯賽）8強第二回合同步在週五凌晨登場，拿坡里主場對壘兵工廠，試圖收復首回合0：2的失地；法蘭克福首回合輸本菲卡2：4，2個客場進球是否足夠回主場逆轉？切爾西作客1：0輕取布拉格斯拉維亞、瓦倫西亞作客3：1勝比亞雷亞爾，兩支凱旋球隊回歸主場，不敗即可晉級。

週末重頭戲還看英超，曼城和熱刺兩週內第三度交鋒，這場聯賽關係著曼城爭冠、以及熱刺保前4的希望，雙方都有不能輸的壓力。兩隊首循環交鋒，作客的曼城靠著馬雷斯的進球，1：0險勝全取3分。

5.「冰球」：提供5場單場投注。

本週提供3場國家冰球單場投注，皆是例行賽各區2、3名、進入季後賽競爭更加激烈的組合。其中波士頓棕熊與多倫多楓葉的之戰討論度極高。過去2次在季後賽楓葉均遭遇棕熊，最終都以3:4被淘汰，雙方今年戰成1:1平手，楓葉能否逆轉頹勢晉級，值得關注。

(中時電子報)