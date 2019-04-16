一杯酒抒解旅人疲憊，每種調酒訴說一個故事！漸層繽紛、口味多元！過去想到特色調酒不外呼水果、花草，可曾想過紫蘇、生薑、香茅竟也能入味，運用比例、調味出融合中西方特色調酒。新北最高景觀餐廳中的Asia 49從4月15日起全面更新酒單，以10種亞洲風土食材為經，再用「過去、現在、未來」的時空之旅為緯，加上接軌國際的新派手法。當薑味調酒加上具有台灣味的冬瓜茶、噴上玉蘭花香氛，搭配生薑刻畫的台灣島，從舌尖「看見台灣」！30杯全新調酒既時髦、又有深度，一杯一故事，趣味盎然。

吧檯經理張哲瑋Mars。（Mega 50提供）

●薑味調酒：自古被視之為藥食同源的保健品「生薑」也能調酒入味，擦出新火花！《想像未來─看見台》極富特色！以貼近台灣市井小民的薑、冬瓜、玉蘭花，演繹這片土地的美麗和韌性！做法是薑味糖漿加白蘭地、冬瓜茶、龍膽香甜酒（以龍膽草根塊做香料）、檸檬汁，且以奶洗澄清過濾，倒入岩杯加冰塊，噴上玉蘭花水霧香氛，濃濃台灣味！

紫蘇類型調酒左至右─乃與蜜之地、精靈之森、亞洲肆玖短期照護。（Mega 50提供）

●紫蘇調酒：原產於中國的紫蘇，歷史悠久，華人多將之用藥，日本人則用於料理。想不到也能成為調酒食材！《重返經典─乃與蜜之地》以極受女性歡迎的經典蜂之膝(Bee’s Knees)，以必要之蜂蜜、琴酒和檸檬汁調成，清甜甘美，調酒師再多加了新鮮的紫蘇葉、荔枝(台語發音「乃姬」)果泥、鳳梨塊(增添稠密口感)，打碎過濾、加冰搖勻，倒入碟型香檳杯中，杯緣撒上花生糖粉，紫蘇與蜂蜜合拍，又有鳳梨、乃姬的加持，成就了這杯令人心生嚮往的「乃與蜜之地」！

椰子類型調酒左至右─美洲暴徒、白象甦醒地、深海裡的塑膠微粒。（Mega 50提供）

●椰子調酒：熱帶意象、海洋文化的圖騰運用在調酒也是驚喜無限！《現代創意─白象甦醒地》具有濃濃的泰式風情！調酒團隊便以白象之國─泰國為主題，加上風行歐美的防彈咖啡概念─咖啡加奶油或椰子油，既添風味也提供足夠的能量，晨起飲用，活力充沛。做法是用冷萃咖啡加入椰子果泥、龍舌蘭糖漿、蘭姆酒搖勻，盛裝在泰國人常用的錫杯中，杯口雪白的泡沫浮著一片灑上綠碎葉與白椰絲的乾燥橘片，讓人在椰香酒氣中，思想起白象之國的傳說。

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(中時電子報)