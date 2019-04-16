立法院國民黨團提出「自由貿易經濟特區特別條例」的立法一案，民進黨發言人周江杰今表示，國民黨推動的自由貿易經濟特區，名為自由，實則「自毀」台灣經濟發展。

周江捷又指出，「自毀貿易經濟特區」可能淪為中國違規轉運、洗產地的管道，也就是，中國產品借道加工，變成「台灣製造」再出口，如此台灣恐怕會被當成中國的共犯結構，遭到美國經濟制裁；更嚴重的是，開放受管制的830項中國農產品進口，除了搶占國內市場，中國農產品可在特區內加工後，魚目混珠以MIT品牌出口，也會使得台灣農產品牌受到傷害，重重打擊到農漁民的生計。

他說，五年前 ，馬英九政府企圖以「自由經濟示範區」的糖衣毒藥，來欺騙台灣人民，現在，國民黨又想以「自由貿易經濟特區」包裝捲土重來，把台灣經濟命脈與中國綁在一起，不僅加速中國經濟統戰的目的，更為台灣經濟發展帶來長遠傷害。

周江杰進一步表示，仔細檢視國民黨所提的「自由貿易經濟特區特別條例」的內容，不過是「自由經濟示範區」舊酒裝新瓶而已，目的就是為中國及財團大開後門。像是在特區內排除如環評法、土地法、都市計畫法、區域計畫法等相關管制法令適用，便利特權圈地之行為；另外，「境內關外」的租稅減免，就是「一國兩制」的租界2.0版，不但恐造成區內外不公平競爭，且違反經濟合作暨發展組織(OECD)的有害租稅競爭規範，可能會使台灣被列入稅務不合作名單之內。

周江杰指出，根據2008、2017年世界銀行的實證研究，經濟特區的設置，並不能催化特區所在國的經濟發展，反而會造成所在國的薪資福利、勞工權利、工作環境等就業條件、環境造成衝擊。2015年經濟學人雜誌更是以「政治上的優先，經濟上的賭博」（Political priority, economic gamble）為標題來形容經濟特區，說明了「自毀經濟特區」根本是政治優先的經濟博弈，不僅不會催化經濟發展的甜美果實，反會破壞所在國的經濟市場及就業條件。

周江杰強調，依據美國智庫傳統基金會「2019經濟自由度指數報告」，中國則是被列為全球排名第100名，經濟不自由的國家，國民黨跟韓國瑜為了向中國獻媚，在政治上，偷偷摸摸赴中聯辦密會，為中國「一國兩制」背書，倡議投降式和平協議，在經濟上，配合中國經濟統戰，提出「市場靠中國」與殖民租界式的「自毀經濟特區」，不但不會讓台灣經濟往好的方向發展，只會讓中國把台灣經濟命脈掐得更緊，加速套殺台灣主權。

(中時 )