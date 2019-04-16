許志安與鄭秀文相戀近30年，雖然中間歷經分合，但在5年前結婚互許終生，讓外界譽為「香港最後一個童話」，不過卻驚爆他與港星馬國明女友黃心穎疑似出軌，兩人在車上狂吻20幾次，可說是震驚港台娛樂圈。

許志安與黃心穎在車上長達16分鐘的偷情影片曝光，影片中原本黃心穎男性友人要送她回家，未料她竟爆粗口反嗆對方，更表示會由許志安護送返回住家，沒想到男性友人下車後，許志安先是十指緊扣黃心穎，此舉似乎讓黃心穎按耐不住慾火，不顧還在計程車上直接狂吻許志安，許志安見狀也沒有拒絕，兩人就這樣在車上狂吻10多分鐘，之後2人下車後便一同走進黃心穎香閨。

從黃心穎IG搜索，發現日前她和許志安參加男性友人生日趴時，兩人合照穿著和影片中一模一樣，推估兩人這段關係已維持多時，偷吃新聞曝光後，黃心穎IG被網友留言灌爆，她也將IG留言功能封鎖，並把謾罵的留言刪光，而雙方當事者也都暫未回應，至於黃心穎男友馬國明則在微博PO文：「努力工作」，似乎不願意對此事多做回應。

(中時電子報)