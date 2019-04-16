員林市長游振雄（中）等各界16日共同為20日登場的客家油桐花祭活動暖身。 （鐘武達攝）

員林市藤山步道的油桐花正盛開，「2019客家桐花祭．員林雄讚─與花同行」活動也將於20日繽紛登場，市長游振雄與市民代表會主席賴東位等各界16日齊聚舖著雪白花瓣的步道為活動做宣傳，熱情邀約全國遊客到員林白色隧道享受「四月雪」的浪漫。

游振雄表示，市公所已經連續11年在藤山步道舉辦客家桐花祭活動，每年都是吸數十萬遊客造訪的盛況，今年桐花祭20日上午9時至下午3時舉行，內容除了結合客家元素與在地藝文，還可享受微風浪漫的「花下野餐」。

藤山登山步道的景緻多元又精彩，是員林市的「祕境」與員林人的「後花園」，尤其每年4

、5月沿途的油桐花季，樹上盛開的花朵與掉落的花瓣將步道點綴得一片雪白，浪漫的「白色隧道」景觀讓遊客流連忘返。

「2019客家桐花祭．員林雄讚─與花同行」活動當天，有客語藝文團隊及舞團，更邀請金曲客語演唱獎得主東東樂團及連續2年獲得世界小丑金牌獎的企鵝哥哥精彩演出，現場還有桐花市集、客家美食品嘗、桐花步道漫遊等活動，另外還有野餐布置及攝影比賽。

(中時 )