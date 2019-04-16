台北市衛生局食品藥物管理預算由3700萬減列為2900餘萬，較去年度短少800萬，佔整體預算比例只有千分之七。台北市議員游淑慧質疑，這麼少的預算如何控管台北市食品、藥物及化妝品相關的業務？對此，北市衛生局澄清，食安預算除了食藥管理，還包括檢驗、稽查等前後端部門，合計逾5000萬元，並未較去年短少。

游淑慧指出，衛生局針對食品藥物管理工作等相關業務預算僅編列2900餘萬元，僅佔該局年度預算47億元的千分之六，即使加上稽查費472萬元，仍只佔預算千分之七，但食品、藥品及化粧品對於台北市民來說，都是每人每天生活都會接觸到，無可避免。

她質疑，衛生局只拿預算千分之七來保障台北市民之食品、藥品及化妝品安全，是否合適？要求衛生局應該檢討，並提高食品、藥品及化粧品稽查預算。

衛生局解釋，今年度食品藥物、化粧品管理預算編列，除了食品藥物管理業務費2914萬，另外還有檢驗費1649萬元及稽查費472萬等前後端業務，3個部門相加共計5036萬。

衛生局進一步強調，市府自2015年、2017年參與中央食安獎勵金競賽（二年制），共計獲得將近1億元獎金推動食安管理，經費分年編列至2020年，北市府產發、教育、環保及衛生4個局處都有分到，議會無法一次看到經費，但實際上預算是逐年增加的。

(中時 )