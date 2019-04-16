邱馨慧。（凱渥提供）

邱馨慧拍婚紗照。（凱渥提供）

第一位走齊國際四大時裝週的凱渥名模Jill邱馨慧，在2017年聖誕節被鞋料供應商男友以1克拉鑽戒求婚後，經過2年準備要在今年6月步入禮堂。身為時尚名模又身兼花藝師的邱馨慧婚紗照不落俗套，有鑑於「輕婚紗」當道，邱馨慧帶著香檳蕾絲Coronation.Lace訂製婚紗代理的西班牙品牌Yolancris禮服前往米蘭，和男友在人來人往的教堂前拍起時尚大片，也讓她回憶起2014年在米蘭短住5個月的工作時光，距今過去4年，變化最大的就是即將邁入婚姻的自己。

邱馨慧憶及2014年為了拍《VOGUE》第一次前往義大利米蘭工作，當時對她來說是人生一大突破，當初工作的辛苦和美好都讓她印象深刻，時隔4年再回到當地，尤其和未婚夫重返當年工作地點米蘭教堂前，讓她回憶頓時湧上心頭。誰能想到之前是為工作，現在是為拍自己的婚紗照。

邱馨慧表示米蘭給人復古又時尚的感覺，在挑選婚紗時，便刻意選西班牙品牌Yolancris的香檳蕾絲禮服，除了展現她的名模風範，而且輕柔的蕾絲搭配上羽毛披肩，讓她覺得很貼近米蘭時尚氛圍，再說羽毛披肩，讓在攝氏10度以下的米蘭拍攝時感覺不這麼冷。

她笑說在拍攝當下感覺自己就像巨星，吸引許多路人圍觀，表示自己對眾人的驚嘆習以為常，倒是準人夫鞋料供應商男友較為害羞，在拍攝時還得靠邱馨慧不停的給男友鼓勵，用聊天的方式引導男友，讓他不要太緊張。

最有趣的是在咖啡廳的景拍攝時，趁著邱馨慧拍獨照，男友和店老闆聊天聊得十分愉快，卻在脫掉外套要拍合照時讓老闆震驚了，不停的驚呼「怎麼會是你」，邱馨慧說男友完全沒覺得不開心反而覺得很好笑，表現出就是我怎麼樣的態度，驕傲的態度也讓邱馨慧想起來仍不停大笑。

兩人只花了兩個小時就將婚紗照拍攝完成，十分有效率，這次前往米蘭其實主要是陪男友看鞋展、見朋友以及回味以前工作的地方，但對她來說在米蘭拍婚紗完全是在意料之外，也沒有在她的夢想清單內，但一切碰巧成行，反而成為難得回憶。

(中時 )