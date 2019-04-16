一年一度的五一勞動節快到了！由勞工局舉辦的108年「幸福五月天 快樂勞動讚」，將於近期展開序幕，活動有南門勞工育樂中心所舉辦的職安講座以及「勞工休閒旅遊優惠方案」系列活動。台南市長黃偉哲表示，勞工局特別情商觀光旅宿、飯店業者，給予勞工特別優惠，所以希望大家能夠共襄盛舉。

4月28日是世界職業安全衛生日，勞工局舉辦琳瑯滿目的活動，包括4月20日的「職災預防一起來、安平保平安健走」、4月26日、27日的「本市模範勞工表揚」、5月2日、3日的「工安參訪暨體感訓練」、 5月4日的「勞工模範母親表揚」、5月26日的「健康講座–身心紓壓Spa自己來」。

休閒娛樂方面，最受大家喜愛的「勞工休閒旅遊優惠方案」，活動期間從5月1日至5月31日為止，分別由24家著名廠商共同配合，內容涵蓋旅遊、美食、住宿、電影等，讓勞工朋友們好好舒展身心，度過一個充實又愉快的假期。

(中時 )