基隆１名余姓男子酒後要跟人「喬」事情，晚上7點多開車至中山派出所，嘴上不斷咆哮「不是要處理，來啊！」員警出外查看後，發現余男將車子停在人來人往的大門，已經影響人車通行，便請他將車移到旁邊停放。

不料余男竟對警察心生不滿，大聲嗆警「要開單就開，不然拖走也可以啦，有人約我喬事情，很不爽。」雙方對話時，副所長魏文章發現余男身上傳來的酒氣，就要求進行酒測，此時余男又改口，表示自己是走路來的，車子不是自己的，不需要酒測。

警方無奈，隨即調閱派出所前的監視器，畫面中清楚看見余男將車子停在門前，但余男仍不肯承認，還說自己腸胃炎，躲到廁所裡面不肯出來，實際上卻是打電話向父母求救。余男的爸媽到場後，對兒子曉以大義，要他配合酒測，此時余男才心不甘情不願的配合吹氣，酒測棒果然測出酒精反應，余男這才乖乖就範，也十分後悔不應該意氣用事，但警方仍依公共危險罪將他移送法辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )