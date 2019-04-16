「世界上一切的光榮和驕傲，都來自母親。」蘇聯作家高爾基以此讚頌母愛！再過不到一個月，就是母親節了！計畫好要和親愛的媽咪如何共度佳節呢？誠品行旅以精緻美食、保養禮遇及舒活療程為旅人回饋深刻的母愛，邀請母親在城市的秘境一隅，編織一段備受寵愛的女后時光。此外，母親節蛋糕也有「藝」思，以「釦子」為主題，一針一線象徵母親永恆的愛。

In Between之間餐廳 母親節「寵愛套餐」（左）、The Chapter Café _母親節「歡聚饗宴」四人分享餐（右）。。（誠品行旅提供）

eslite hotel誠品行旅今年首次於光輝的五月天，結合The Chapter Café、In Between之間與The Penthouse品居全館各餐廳，自5/1至5/31推出為期一個月的佳節饗宴，其中凡於5/11與5/12母親節午晚間時段前來用餐，每桌可獲得保養禮品一組，為母親獻上如女后般的尊寵款待。

一樓無國界料理餐廳The Chapter Café於母親節當月推出「歡聚饗宴」四人分享餐，每套NT4,200+10%，不僅可享咖啡、茶無限暢飲，主菜更將「精選美國肋眼16oz」、「爐烤葛瑪蘭帶骨豬排」、「西班牙番紅花海鮮燉飯」搭配「香蒜辣味薯塊」與「奶油玉米」一次豪氣上桌，適合全家一同歡樂享用。

二樓In Between之間餐廳則以香氣為創作靈感推出「寵愛套餐」，每套NT$2,200+10%，包括「蘋果煙燻鮭魚」、「香茅海蝦鮮清湯」、「夏季松露味手工義大利麵」、「乾式熟成牛排佐茴香波特酒牛肉汁」等豐富內容；The Penthouse品居多功能廳則匯聚中國南北菜系推出「感恩中式桌菜」，活動期間則有惠價。

慶母親節的到來，此外於每周一至周四特別提供Sparkling Wine無限品嚐，誠品人會員則另享每周六、日無限量暢飲，精彩的菜色如「豌豆菜片海皇鬆」、「珍膳清補燉孔鮑」、「蔥燒海參燴虎膝」、「臻品蟹粉獅子頭」及「酒香醇味太白鴨」，富含膠質的滋補料理，為母親呈現養生健康的頂級饗宴。

而一樓The Lounge大廳書坊則推出全新力作「釦子」限定蛋糕，每只6吋，主廚陳松輝以釦子象徵母愛，並以趣味的洗衣標向辛苦的母愛致敬。

(中時電子報)