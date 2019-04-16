港星許志安今（16）日外遇女星黃心穎，而黃心穎也有正牌男友馬國明，雙雙外遇消息一曝光，黃心穎的社群網站立刻癱瘓，不少粉絲湧入狂罵，也讓她火速關掉IG留言功能，也讓正牌男友馬國明的好友們紛紛留言問候，直言「出軌太過分」。

馬國明（右）與黃心穎（左）因拍戲結緣，如今卻傳出黃心穎外遇許志安。（圖／翻攝自微博）

許志安與黃心穎被爆出雙雙外遇新聞後，兩人的留言板都被迅速灌爆，其中黃心穎的IG因湧入太多人留言，讓她火速關閉留言功能。

據《東網》報導，雙雙外遇消息一出，不少馬國明的好友都大為震驚，有的人留言表示黃心穎出軌實在太過分，更希望馬國明能看清對方早日斷乾淨。

(中時電子報)