許志安小三秒關留言板 身邊好友留言「太過分」 16:312019/04/16 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 許志安（右）、黃心穎（左）爆出雙雙外遇，爆出正牌男友馬國明的親友紛紛留言黃太過分。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港星許志安今（16）日外遇女星黃心穎，而黃心穎也有正牌男友馬國明，雙雙外遇消息一曝光，黃心穎的社群網站立刻癱瘓，不少粉絲湧入狂罵，也讓她火速關掉IG留言功能，也讓正牌男友馬國明的好友們紛紛留言問候，直言「出軌太過分」。 馬國明（右）與黃心穎（左）因拍戲結緣，如今卻傳出黃心穎外遇許志安。（圖／翻攝自微博） 許志安與黃心穎被爆出雙雙外遇新聞後，兩人的留言板都被迅速灌爆，其中黃心穎的IG因湧入太多人留言，讓她火速關閉留言功能。 據《東網》報導，雙雙外遇消息一出，不少馬國明的好友都大為震驚，有的人留言表示黃心穎出軌實在太過分，更希望馬國明能看清對方早日斷乾淨。 (中時電子報) #外遇 #許志安 #黃心穎 #鄭秀文 #馬國明 也許您會感興趣 推薦閱讀 遭驅逐出境 李毅發表離台留言 03:112019/04/12 就是今天！星巴克買一送一又來了 10:112019/04/12 偷錄好友妹光溜溜洗澡 男大生gg 16:362019/04/12 尪偷吃高齡4孫嬤 嫩妻崩潰傻眼 17:462019/04/13 警偷吃人妻 「香蕉很硬」成鐵證GG 00:092019/04/14 挪威老牧師 回東勢探好友 04:102019/04/16 《宮心計》女星死纏爛打爆外遇！起底許志安小三 15:522019/04/16 許志安車上激吻女星 與鄭秀文結婚5年恐婚變 16:142019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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