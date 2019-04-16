年僅22歲的歐歐，在一次經期正常結束後的五天卻又來了，但這次的經血量暴增，甚至出現有如手掌大小般型態類似燒仙草的血塊。起初前往婦產科檢查，發現出血與婦科疾病無關，轉診至大醫院抽血，才驚覺白血球數量高出正常人的8倍，並確診為急性骨髓性白血病(AML)，所幸，經過七次化療及骨髓移殖，目前僅須持續追蹤，生活一如既往般的多彩多姿。

中華民國血液病學會唐季祿理事長表示，白血病俗稱血癌，每年約有2000名新病人，其中急性骨髓性白血病 (AML) 患者是最常見的血癌，每年約新增800個案例。過去，血癌好發年齡較其他癌症年輕，但是2000年以後發生於60歲以上的病人比例增加，已經佔到一半，45歲以下患者仍然占三成。

唐季祿進一步指出，由於血癌症狀容易與其他疾病混淆，所幸及早轉診抽血檢驗，才得以接受治療並成功治癒。然而，多數患者不易於第一時間確診，且血癌患者白血球變異速度快，惡化如光速般疾速進展，甚至兩周內癌細胞增至1000倍，感染風險也將隨之提高，倘若未即時治療，嚴重恐喪命。

臺大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安表示，過去針對血癌治療，以化學治療及骨髓移植為主，然而，多數年長的患者因有共病的問題，如果無法接受標準化療，多數無法進一步接受骨髓幹細胞移植治療，也因此長期存活率不到一成。

此外，也有少數患者聽聞化學治療的副作用後，選擇放棄或另類療法，而在接受化學治療的患者中，又只有五成能接受標準化療，另一半患者須透過減量或低劑量化療，以至於整體血癌的患者中位數存活時間僅有七至八個月。

所幸，近年血癌的基因檢測技術及精準治療為患者帶來生機，侯信安醫師表示，透過檢測發現高達96％的患者具有基因突變，進一步配合血液幹細胞移植投以精準治療，復發率也因此降低至三成以下。同時，由於標靶藥物的問世，也能於第一線控制惡化，對提高患者存活率有相當大的進展。

大部分AML病人沒有明顯致癌因素就突然發病，目前也無法早期預防或早期發現，唐季祿提醒，若突然出現貧血、臉色蒼白、倦怠、骨頭疼痛、經期血流量大增或傷口出血不易止血等症狀時，應盡速至醫院抽血檢驗，才能把握黃金治療期。

(中時 )