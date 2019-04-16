端莊婉約的劉真竟然會對弟弟、媽媽大小聲！衛視中文台《一袋女王》日前邀請劉真、夏宇童、禹安、林舒語及林威立上節目，分享曾經對身邊親近的人擺臭臉口氣差的經驗談。劉真曾經因為請弟弟買麵，回來卻發現麵已變冷而出口罵人，甚至連媽媽幫她收拾東西時，把她很有紀念性的洋裝拿去送人，而爆氣對媽媽說：「妳是耳朵長繭嗎？」雖然其他藝人都笑說很想讓劉真罵罵看，但劉真卻覺得因為這個主題，真的有讓她反省，發現自己對身邊的人說話跟外人真的不一樣。

劉真說到之前在舞蹈教室因為忙著上課，通常有同事願意幫忙買便當回來，就算是吃的時候已經冷掉，或是她不吃辣但便當有加辣，她還是會心存感激跟對方說聲謝謝。但有次劉真請弟弟幫忙去超市買日用品，她還點了一個炒飯跟一個湯麵要弟弟順便帶晚餐回來，沒想到弟弟比約定的時候晚回來就算了，在她滿懷期待的吃麵時，卻發現麵已經冷了，她當下已經滿懷怒火，問了之後才知道弟弟為了順路方便，就先去買了晚餐後，再去超市買東西，所以回家的時候原本熱騰騰的麵已經變成冷湯，讓劉真爆氣得對弟弟說：「你有帶腦子出門嗎？」其他人難以置信，原來溫柔端莊的劉真也會罵人，還直呼好像被劉真罵罵看，讓曾國城笑說：「妳的溫柔是不是只有我們看得見，家人其實看不到？」只見劉真很不好意思的點點頭。

另外是劉真的衣服、包包、鞋子真的很多，媽媽總是愛主動幫她整理，雖然劉真已經跟媽媽說過不要碰她的東西，她知道自己東西的用途，加上每週都有打掃阿姨會來打掃，但媽媽還是會動手幫她重新歸類或是丟掉。劉真說有一件洋裝，是她曾經在大型舞蹈場合穿過，雖然只穿過一次，但因充滿回憶所以是她心愛的洋裝，還特別掛起來。沒想到因她的衣服多到放不下，媽媽看那件洋裝她只穿過一次，以為她不要穿了，就把那件洋裝送給劉真的表妹。劉真後來整理的時候發現洋裝不見了，一問之下這才知道媽媽沒問過她就直接拿去送人，生氣對媽媽說：「妳是耳朵長繭嗎？我講話妳到底有沒有在聽？」讓媽媽一聽也生氣地回她「誰知道哪些東西要留哪些不要留」。

林舒語哥哥林威立曾經對她說：「妳這麼不愛念書，那妳去酒店上班就好啦！」原來當年林舒語要考高中，哥哥林威立也要考大學，身為學霸的林威立每天被爸媽盯著苦讀，而妹妹林舒語卻是每週從禮拜四晚上到禮拜天都出去玩，完全看不到人，而且爸媽也不管她，讓身為哥哥的林威立很不是滋味，有次看到林舒語從海邊玩回來穿著短褲露出纖細長腿，讓林威立生氣地說：「妳穿成這樣又不愛念書，妳乾脆去酒店上班好了，不然去賣個檳榔也行。」原來哥哥是擔心林舒語都不念書，以後不知道能幹嘛，所以才故意說重話要提醒她，沒想到林舒語竟然天真回說：「賣檳榔真的好像賺滿多錢的耶。」讓全場笑到不行。

(中時 )