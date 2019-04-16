龍潭92歲林姓男子15日晚間因家中停水，獨自騎著電動車出門取水，未料夜間視線不良又下著雨，林男不慎滑倒卻無力起身，家人遲遲不見林男返家於是報案。警方獲報後四處搜尋林男，在路邊看見瑟瑟發抖的林男，將之帶回安全處，並順利讓林男返家。

一名居住在龍潭地區92歲的林姓男子，在15日天氣濕冷的晚間，獨自騎著電動車外出未返家，家屬擔心不已求助警方協尋。石門派出所接獲報案後，隨即通報線上巡邏警網及所有警力、協勤民力加強協尋，經員警積極調閱過濾住家及附近路口監視器，沿路在龍潭區佳安路旁即失去蹤跡。

行經路線範圍縮小後，警方集中火力地毯式搜索，最後的產業道路斜坡上找到了該林姓男子。因當天夜裡低溫寒雨，年邁老翁疑有身體不適情形，為確保其安全，隨即通知消防救護及家屬到場將林男送醫診治，已無大礙並返家休養。

林姓男子向警方表示，因家裡停水，所以才會在傍晚時未告知家人情形下，獨自騎乘電動車要至附近清水坑載水回家，未料因電動車上坡無力且天雨路滑不慎摔倒，因年紀很大了，實在沒有力氣站起來，在不知所措的只能在等待有無路過民眾援助。

龍潭分局石門派出所所長羅文綉、警員廖佩祺在接獲協尋通報後，擔心年邁老翁濕冷的夜間失蹤，如不趕緊找尋到，恐易生其他危險，當在搜尋過程中，行經龍潭區佳安路段時，眼尖發現林男所騎乘的電動車倒臥於產業道路旁斜坡上，老翁則驚慌的蹲坐在旁邊的草地上，可能是因為體力耗盡，雨水沾濕了衣褲，身體不停地顫抖。

員警發現男子後，隨即脫下風雨衣外套給予保暖，再攙扶老翁到附近的住家前休息，經警用電腦人臉辨識系統比對後，才確認失蹤老翁身分，順利的協助家屬找到老翁。

(中時 )